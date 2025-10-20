Ещенко о «Локомотиве»: «Галактионов – лучший тренер РПЛ сейчас, но команде не хватает стабильности и баланса. Обороне надо стать организованнее, в остальном все отлично»
Андрей Ещенко считает Михаила Галактионова лучшим тренером РПЛ на данный момент.
После 12 туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.
«Галактионов – лучший тренер РПЛ прямо сейчас. С ним команда побеждает и лидирует в турнирной таблице. Но ей не хватает стабильности и баланса.
Обороне «Локомотива» надо стать более организованной. В остальном у «Локомотива» все отлично. Команда не боится идти вперед и грамотно атакует», – сказал бывший защитник железнодорожников.
