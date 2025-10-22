Юрий Семин: «Три лучших тренера РПЛ сейчас – Галактионов, Талалаев и Черчесов»

Юрий Семин включил Андрея Талалаева в число лучших тренеров Мир РПЛ.

«Турнирная таблица отражает ситуацию в российском футболе. Кто ее возглавляет, тот и лучший тренер.

Но я бы в список лучших тренеров к Галактионову добавил Черчесова и Талалаева . Это отличные тренеры, которые прекрасно руководят своими командами. Мы понимаем, в какой футбол они играют и какой стиль прививают своим командами.

Так что три лучших тренера РПЛ сейчас – Галактионов, Талалаев и Черчесов», – сказал экс-тренер «Локомотива ».