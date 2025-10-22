1

Юрий Семин: «Три лучших тренера РПЛ сейчас – Галактионов, Талалаев и Черчесов»

Юрий Семин включил Андрея Талалаева в число лучших тренеров Мир РПЛ.

«Турнирная таблица отражает ситуацию в российском футболе. Кто ее возглавляет, тот и лучший тренер.

Но я бы в список лучших тренеров к Галактионову добавил Черчесова и Талалаева. Это отличные тренеры, которые прекрасно руководят своими командами. Мы понимаем, в какой футбол они играют и какой стиль прививают своим командами.

Так что три лучших тренера РПЛ сейчас – Галактионов, Талалаев и Черчесов», – сказал экс-тренер «Локомотива».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoЮрий Семин
logoМихаил Галактионов
logoСтанислав Черчесов
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoЛокомотив
logoАхмат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Юрий Семин: «Зарплата детского тренера минимальна в академии в Орле – руководители на это должны обратить внимание. Такая проблема и провоцирует обилие иностранцев, возможно»
15вчера, 13:15
Юрий Семин: «Ни один лимит не давал пользу. Зачем болельщикам игроки слабее? Хорошие россияне появятся только в конкурентной среде – кто не поставит Батракова, Кисляка, Глебова?»
210вчера, 09:10
Юрий Семин: «Я раньше был за ВАР – а теперь непонятно, где есть пенальти, а где нет. Оставил бы только определение офсайда»
10вчера, 08:22
Главные новости
«Динамо» победило впервые за 4 матча – 4:0 с «Крыльями». Дальше – «Зенит»
49 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Динамо» забило 4 гола «Крыльям», «Зенит» против «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Сочи» в четверг
60410 минут назад
Хет-трик Бабаева принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов» – 4:0! Фомин забил прямым ударом со штрафного, гол Ахметова отменили
4911 минут назад
21-летний Бабаев сделал первый хет-трик в карьере – в матче «Динамо» с «Крыльями Советов»
1119 минут назад
Лига чемпионов. «Реал» против «Ювентуса», «Бавария примет «Брюгге», «Ливерпуль» в гостях у «Айнтрахта», «Челси» сыграет с «Аяксом», «Атлетик» – «Карабах»
7022 минуты назадLive
«Реал» или «Ювентус»? Отдайте свой голос в Пикере Спортса’’
38 минут назадТелеграм
Сперцян про конфликт с Ндонгом: «Сначала смешно было, а после заявления «Ахмата» понял, что что-то не так. Но мы разобрались. За что штраф – непонятно»
544 минуты назад
Верховный суд Мадрида запретил «Реалу» строительство двух парковок возле «Бернабеу» и подземного тоннеля. Клуб и городской совет Мадрида оплатят 18 000 евро судебных издержек (El Diario)
745 минут назад
Джон Терри: «Возглавить «Челси» – моя последняя мечта. Когда играешь 22 года, ты на 100% узнаешь достаточно, чтобы стать тренером»
2359 минут назад
Ташуев о «Спартаке»: «Приезжают Ваноли, Абаскаль, а результата нет. Давайте уважать наших тренеров, почему им не дают шанс? 9 чемпионств выиграл Романцев, а не какой-то иностранец»
95сегодня, 15:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» – «Ахмат». 3:3 – Ндонг сравнял счет, команды бьют пенальти. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
АПЛ, Ла Лига и Серия А попросили ЕС принять законодательные меры для борьбы с пиратством
39 минут назад
Экс-диетолог «Аль-Насра» Роналду: «Домашний хлеб – замечательный продукт, это хороший пребиотик, немножко его можно. Углеводы в рационе считают злом необоснованно»
14 минут назад
«Ростов» – «Пари НН». Сулейманов и Олусегун играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
323 минуты назад
«Зенит» – «Оренбург». Соболев, Жерсон и Латышонок в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1824 минуты назад
Кубарси о класико: «Все четыре победы «Барсы» в прошлом сезоне были великими. «Реал» может создать проблемы, мы хотим стать первыми в таблице»
125 минут назад
Насри о реакции Энрике на критику Шевалье: «Против «Тоттенхэма», «Марселя» и «Страсбура» были ошибки – мы имеем право сказать об этом. Он талантливый вратарь, но ему нелегко в важных матчах»
428 минут назад
Джейми Каррагер: «Хватаюсь за голову при каждом угловом «Арсенала». Весь мир знает, что будет гол. Я никогда ничего подобного в футболе не видел»
435 минут назад
Тренер «Айнтрахта» о «Ливерпуле»: «Приятно видеть, как Экитике идеально вписался в команду, ждем его в старте. Им очень не повезло с «МЮ», мы тоже бываем опасны – надеюсь на победу»
42 минуты назад
«Барса» заключила партнерское соглашение с Uber до 2027-го. Клуб будет получать 1 млн евро в год
458 минут назад