  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пенья о постах Ямаля в соцсетях: «Он имеет право, достигнув такого уровня. Это личное дело каждого, пусть развлекается»
11

Пенья о постах Ямаля в соцсетях: «Он имеет право, достигнув такого уровня. Это личное дело каждого, пусть развлекается»

Иньяки Пенья не считает проблемой активность Ламина Ямаля в социальных сетях.

На прошлой неделе вингер «Барселоны» выложил фото с недовольными болельщиками «Реала» перед класико. Каталонцы проиграли мадридцам со счетом 1:2.

«Посты Ламина в соцсетях? Что ж, в конечном счете, это личное дело каждого. Если бы так делал я, мне было бы некомфортно, но если бы он делал то же, что и я, ему тоже было бы некомфортно. Вот такой он. Пусть наслаждается.

Хуже всего, если он не будет наслаждаться, потому что сейчас он достиг уровня, на котором имеет право [делать это]. Такого уровня достигает мало кто, если вообще кто-то. Пусть развлекается дальше», – сказал вратарь «Барселоны», выступающий за «Эльче» на правах аренды.

Пенья о Ямале: «Ламин – лучший в мире. Похоже на то, когда я играл против Месси на тренировке – ты видишь это и говоришь: «Вау!»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Barça Times
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
logoЭльче
logoИньяки Пенья
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Альбиоль о стычке Ямаля и Карвахаля: «Напряжение и эмоции нормальны в класико, но нужно сохранять спокойствие в конце матча. Они партнеры по сборной»
сегодня, 16:28
Пенья о Ямале: «Ламин – лучший в мире. Похоже на то, когда я играл против Месси на тренировке – ты видишь это и говоришь: «Вау!»
сегодня, 15:11
Дюгарри о Ямале: «Он обвинял «Реал» в жульничестве, что, возможно, и правда, но арбитра многие годы подкупала «Барса». Ламин выпендривался перед матчем и сыграл плохо – поделом»
сегодня, 10:10
Блогер, которому Ямаль говорил о жульничестве «Реала», взял вину на себя за скандал в класико
вчера, 17:32
Главные новости
Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 22 матча подряд. Матвей не играет с мая
15 минут назад
Травма Педри серьезнее, чем предполагалось изначально. Хавбек «Барсы» пропустит не менее 6 недель (As)
16 минут назад
«Суонси» – «Манчестер Сити». 1:0 – Франку забил на 12-й! Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
У «ПСЖ» 1 победа в 4 последних матчах чемпионата Франции
23 минуты назад
«ПСЖ» не смог обыграть «Лорьян» на выезде – 1:1. Мендеш забил на 49-й, Игор Силва – на 51-й
24 минуты назад
Кубок Германии. 2-й раунд. «Бавария» в гостях у «Кельна», «Байер» обыграл «Падерборн»
34 минуты назадLive
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Удинезе», «Интер» играет с «Фиорентиной»
34 минуты назадLive
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Ман Сити» в гостях у «Суонси», «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» играет с «Пэлас», «Челси» против «Вулвс»
34 минуты назадLive
«Ювентус» прервал 8-матчевую серию без побед в первой же игре после увольнения Тудора
49 минут назад
11 футболистов играли и в РПЛ, и в Эредивизи. Вспомните хотя бы трех?
49 минут назадТесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Кельн» – «Бавария». 1:0 – Ахе забил! Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
У Гиттенса 3 ассиста в 3 матчах за «Челси» после 8 игр без результативных действий. Вингера купили у «Боруссии» за 48,5+3,5 млн фунтов
5 минут назад
Конте о травме де Брюйне: «Наполи» потерял его и Лукаку – двух лучших игроков. Абсурд говорить, что нам это помогло. Мы помеха для них, вероятно»
8 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном», «Монако» Головина против «Нанта», «Марсель» принимает «Анже»
14 минут назадLive
«Вулверхэмптон» – «Челси». 0:2 – Сантос и Джордж забили с пасов Гиттенса. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Кубок Испании. «Райо Вальекано» играет с «Юнкосом» на выезде, «Вильярреал» – «Лусена»
19 минут назадLive
Заварзин против Лички в «Спартаке»: «В «Динамо» доказал несостоятельность и что не может стать чемпионом. Зачем брать человека, который не взял золото в клубе с хорошей базой?»
28 минут назад
Квеквескири о русском языке для легионеров: «Правильное требование. Разговорный можно выучить за полгода, пытаться обязаны все. Это очень помогает, тебя больше зауважают в команде»
29 минут назад
«Интер» – «Фиорентина». Лаутаро и Барелла играют. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». Кьеза и Робертсон в старте. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive