Пенья о постах Ямаля в соцсетях: «Он имеет право, достигнув такого уровня. Это личное дело каждого, пусть развлекается»

Иньяки Пенья не считает проблемой активность Ламина Ямаля в социальных сетях.

На прошлой неделе вингер «Барселоны» выложил фото с недовольными болельщиками «Реала» перед класико. Каталонцы проиграли мадридцам со счетом 1:2.

«Посты Ламина в соцсетях? Что ж, в конечном счете, это личное дело каждого. Если бы так делал я, мне было бы некомфортно, но если бы он делал то же, что и я, ему тоже было бы некомфортно. Вот такой он. Пусть наслаждается.

Хуже всего, если он не будет наслаждаться, потому что сейчас он достиг уровня, на котором имеет право [делать это]. Такого уровня достигает мало кто, если вообще кто-то. Пусть развлекается дальше», – сказал вратарь «Барселоны», выступающий за «Эльче » на правах аренды.

