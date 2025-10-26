Ямаль выложил свое фото на фоне недовольных фанатов «Реала» перед класико

Ламин Ямаль потроллил болельщиков «Реала» перед класико.

Сегодня «Барселона » сыграет с «Реалом » на выезде в 10-м туре Ла Лиги. Игра начнется в 18:15 по московскому времени.

18-летний вингер каталонцев опубликовал в сторис инстаграма свою размытую фотографию с разведенными в стороны руками на фоне трибуны с недовольными болельщиками «Реала».

Скриншот: instagram.com/lamineyamal

«Жульничают и жалуются». Ямаль сравнил «Реал» с клубом испанской медиалиги

Игроки «Реала» недовольны словами Ямаля о «жульничестве и жалобах». Высказывание вингера «Барсы» раззадорило «Мадрид» перед класико (Marca)