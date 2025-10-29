  • Спортс
Пенья о Ямале: «Ламин – лучший в мире. Похоже на то, когда я играл против Месси на тренировке – ты видишь это и говоришь: «Вау!»

Иньяки Пенья считает Ламина Ямаля лучшим игроком в мире.

«Ламин – лучший? Да, в современном мире, да.

Что касается таланта, я смог убедиться в нем и на тренировках, и персонально, и теперь вижу его по-другому.

Это похоже на то, что произошло со мной, когда я играл против Лео Месси на тренировке. Ты видишь это и говоришь: «Вау!»

Это отличается от того, что видно извне», – сказал вратарь «Барселоны», выступающий за «Эльче» на правах аренды.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Barça Times
