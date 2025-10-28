Мамаев за Черчесова в «Спартаке»: «Он мегапсихологически устойчив, может команду взять в кулак, весь удар держать на себе. С ним точно в претендентах на титул были бы»

Федор Смолов и Павел Мамаев хотели бы увидеть Станислава Черчесова в «Спартаке».

Команда сербского тренера Деяна Станковича набрала 22 очка в 13 турах Мир РПЛ и занимает 6-е место в таблице, на 7 баллов отставая от лидирующего «Краснодара». «Ахмат » Черчесова набрал 16 очков и идет 9-м.

Федор Смолов: Я уже говорил – Станислав Саламович. Честно, я уверен, что «Спартак» был бы в тройке сейчас, железо. Не факт, что стал бы чемпионом, но был бы сильно выше с понятной игрой.

Дмитрий Егоров: Паш, а ты, по-моему, с Саламычем не работал?

Павел Мамаев: Нет, но я, конечно, наслышан о нем как тренере, так скажем, входящем в категорию топ, и это он показал в «Ахмате », в тех же иностранных лигах. Это как минимум тренер, который знает российский чемпионат от и до, который обладает с учетом своей работы уже огромным опытом. Я, кстати, не так давно видел высказывание Саламыча, который сказал, что в первый приход в «Спартак», когда он был главным тренером, он сказал, что это был не тот Черчесов, это был не тренер Черчесов. Я понимаю, про что он – сейчас он уже обогатился тем самым бэкграундом, набрался того самого опыта, поработав и за рубежом, и в России в разных командах, поэтому – я согласен с Федей – они бы были точно в претендентах [на титул] с его знаниями, требованиями, дисциплиной и всем остальным.

Дмитрий Егоров: Давайте так, ваш кандидат из России – главный тренер для «Спартака ».

Федор Смолов: Я его уже озвучил – Черчесов.

Дмитрий Егоров: Кто там у нас еще? Слуцкий, кто еще?

Павел Мамаев: А что, Станковича уже убирают, что ли?

Дмитрий Егоров: Да, мы убрали сейчас.

Павел Мамаев: А, ты убрал? Слушай, наверное, давайте так: Карпин – «Динамо », Черчесов...

Дмитрий Егоров: Чистый лист – любой русский тренер в «Спартак»?

Федор Смолов: Карпин сейчас может освободиться (смеется).

Павел Мамаев: Слушай, мне, честно могу сказать, было бы очень интересно, если бы действительно «Спартак» возглавил Черчесов, потому что это, знаешь, наверное, на сегодняшний день тот человек, который мегапсихологически устойчив с точки зрения давления общественности, который может команду взять в кулак независимо от статуса легионеров, российских футболистов, который весь удар этот будет держать на себе и клуб в целом – менеджмент и все остальное. Мне было бы очень интересно на это посмотреть, и я только за.