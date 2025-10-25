  • Спортс
Зампред Госдумы Жуков: «Станковича из «Спартака» давно пора убирать. Нужен спартаковский тренер: Парфенов, Тихонов, Карпин или Черчесов»

Александр Жуков считает, что «Спартаку» нужно заменить Деяна Станковича.

«Давно пора Станковича убирать из «Спартака». Игра команды мало кому доставляет удовольствие, играют невнятно. Мы все хотим увидеть хороший футбол в исполнении красно-белых.

Я всегда говорил, что «Спартак» должен возглавить спартаковский тренер. Кого хотел бы видеть? Их очень много в России: Парфенов, Тихонов, Карпин или Черчесов», – заявил первый заместитель председателя Государственной думы и болельщик «Спартака».

