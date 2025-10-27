Канчельскис о «Спартаке»: «Руководство не рассказывает о целях команды, стратегии развития, идеях тренера. Специально, чтобы нельзя было спросить с кого-то конкретного в конце сезона»
Андрей Канчельскис раскритиковал работу руководства «Спартака» за непрозрачность.
«Пусть руководство «Спартака» наконец-то придет на телевидение и расскажет своим болельщикам о настоящих целях команды.
Почему болельщики не знают ничего о стратегии развития, о задачах в турнирной таблице, об идее, которую несет главный тренер?
А ведь это специально делается. Чтобы никому в конце сезона нельзя было прийти и спросить с кого-то конкретного», – сказал экс-полузащитник сборной России Канчельскис.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
