Канчельскис о «Спартаке»: «Руководство не рассказывает о целях команды, стратегии развития, идеях тренера. Специально, чтобы нельзя было спросить с кого-то конкретного в конце сезона»

Андрей Канчельскис раскритиковал работу руководства «Спартака» за непрозрачность.

«Пусть руководство «Спартака » наконец-то придет на телевидение и расскажет своим болельщикам о настоящих целях команды.

Почему болельщики не знают ничего о стратегии развития, о задачах в турнирной таблице, об идее, которую несет главный тренер?

А ведь это специально делается. Чтобы никому в конце сезона нельзя было прийти и спросить с кого-то конкретного», – сказал экс-полузащитник сборной России Канчельскис.