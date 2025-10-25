Станкович о внешнем недовольстве после 1:0 с «Оренбургом»: «Оставьте меня в покое, это мои эмоции, я с ними справлюсь»

Деян Станкович высказался после победы «Спартака» над «Оренбургом» (1:0).

– Что с Барко и Маркиньосом, которых вы заменили? И означает ли тройная замена в перерыве, что вы были недовольны первым таймом?

– Слава богу, все хорошо с ними, травм нет. Это тренерское решение. Нам нужна была победа. То, что увидел в первом тайме, недостаточно было для того, чтобы взять три очка.

– Внешне вы не очень довольны. Почему?

– Давайте говорить о футболе. Оставьте меня в покое, это мои эмоции, я с ними справлюсь, – сказал тренер «Спартака».