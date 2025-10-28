«Серик» Юрана вылетел из Кубка Турции. Тренера не было в протоколе, из российских футболистов в заявке был только сын Садыгова
«Серик Беледиеспор» Сергея Юрана вылетел из Кубка Турции.
Сегодня команда уступила «Алиаге» (3:4) в квалификации Кубка страны и выбыла из турнира.
Журналист Корай Гечгель отмечает, что Юран не попал в протокол матча как тренер «Серика».
«Матч ТВ» добавляет, что в стартовый состав «Серикспора» вошел Илья Садыгов. В заявке на матч не было других российских футболистов – Дмитрия Тихого, Кирилла Гоцука, Ильи Берковского и Артема Юрана.
Ранее сообщалось, что в «Серик Беледиеспор» из Первой лиги Турции задерживают зарплату. Юран говорил, что может уйти из команды. Писали, что 50% акций турецкого клуба купил бывший инвестор обанкротившихся «Химок» Туфан Садыгов. Утверждалось, что у Юрана и Садыгова был конфликт.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
