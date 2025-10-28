«Серик» Юрана вылетел из Кубка Турции. Тренера не было в протоколе, из российских футболистов в заявке был только сын Садыгова

«Серик Беледиеспор» Сергея Юрана вылетел из Кубка Турции.

Сегодня команда уступила «Алиаге» (3:4) в квалификации Кубка страны и выбыла из турнира.

Журналист Корай Гечгель отмечает , что Юран не попал в протокол матча как тренер «Серика».

«Матч ТВ» добавляет , что в стартовый состав «Серикспора» вошел Илья Садыгов . В заявке на матч не было других российских футболистов – Дмитрия Тихого, Кирилла Гоцука , Ильи Берковского и Артема Юрана .

Ранее сообщалось , что в «Серик Беледиеспор » из Первой лиги Турции задерживают зарплату. Юран говорил , что может уйти из команды. Писали, что 50% акций турецкого клуба купил бывший инвестор обанкротившихся «Химок» Туфан Садыгов . Утверждалось , что у Юрана и Садыгова был конфликт.