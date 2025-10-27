  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юран руководил «Сериком» сегодня на тренировке. Сообщалось об увольнении тренера и конфликте с Садыговом
18

Юран руководил «Сериком» сегодня на тренировке. Сообщалось об увольнении тренера и конфликте с Садыговом

Сергей Юран продолжает работу в «Серик Беледиеспор».

Ранее сообщалось, что российский тренер покидает турецкий клуб на фоне неудовлетворительных результатов в последних турах. Сам Юран также заявлял о том, что может уйти: «Игроки и тренеры не получают зарплату. О каком футболе может идти речь? Если не будет положительного результата, мне придется уйти».

Однако главный тренер руководил командой на сегодняшней тренировке, сообщил журналист Корай Гечгель.

«Серик Беледиеспор» проиграл два последних матча в Первой лиге Турции, не побеждает в пяти играх подряд и занимает 13-е место в таблице. В субботу команда уступила «Пендикспору» со счетом 0:4.

Позднее появилась информация, что после субботнего поражения Юрану позвонил предполагаемый владелец «Серик Беледиеспор» Туфан Садыгов и предъявил претензию, что его сын, нападающий Илья Садыгов, не вышел в стартовом составе. В ответ тренер, как утверждается, обматерил Садыгова, за что и будет уволен и получит неустойку в 13 млн рублей.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Корая Гечгеля
logoвысшая лига Турция
logoСергей Юран
logoД2 Турция
logoпремьер-лига Россия
logoСерик Беледиеспор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Юран обматерил Садыгова после 0:4 от «Пендикспора» – Туфан предъявил претензию, что его сын не вышел в старте. Тренер получит 13 млн рублей в случае увольнения из «Серика» (Иван Карпов)
вчера, 10:03
«Серик» уволил Юрана после 5 матчей без побед (Назим Тюркнас)
вчера, 08:22
Юран может покинуть «Серик»: «Игроки и тренеры не получают зарплату. О каком футболе может идти речь? Если не будет положительного результата, мне придется уйти»
25 октября, 21:49Видео
«Серик» Юрана не побеждает 5 матчей подряд и идет 13-м в Первой лиге Турции. В команде задержки зарплат
25 октября, 15:07
Главные новости
Депутат Милонов о попытке похищения Мостового: «Уровень безопасности определяется не наличием бандитов, а способностью власти их найти. Наши полицейские нашли – хорошо работают»
35 минут назадВидео
Депутат Романов о похитителях Мостового: «Преступники сказали, что получали инструкции из-за рубежа. В Петербурге нормальная обстановка, эффективно работают правоохранительные органы»
43 минуты назадВидео
Виктор Гусев о 90-х: «Я помню все ужасы. Зато я получал работу, которую нельзя было представить раньше. На разгул преступного мира, малиновые пиджаки мне отвлекаться было некогда»
53 минуты назад
Генсек РФС о бане России: «Мы не сторонники отстранения Израиля и других стран – конфликтов в мире много. ФИФА должна быть последовательной и оставаться в стороне»
сегодня, 20:32
У подозреваемых в попытке похищения Мостового изъяли травматические пистолеты, наручники, маски. Задержанные причастны к другим тяжким преступлениям, считает следствие
сегодня, 20:30Видео
Геннадий Орлов: «Соболев – не нападающий для команды, претендующей на чемпионство. Не техничен, не быстр. Конкуренты мастеровитее»
сегодня, 20:22
Задержанный по делу о попытке похищения Мостового: «Мне сказали, что надо разыграть друга на день рождения. Не знаю этих ребят»
сегодня, 20:14Видео
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Бетиса»
сегодня, 20:01Live
Ямаль за 11 млн евро покупает бывший дом Пике и Шакиры. Там есть поле для футбола, библиотека, несколько бассейнов, кинотеатр. Общая площадь – 3800 квадратных метров
сегодня, 19:31
У Карвахаля травма коленного сустава. Защитник «Реала» пропустит 2-3 месяца
сегодня, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Педри просил удалить Беллингема, потрогавшего его за голову, когда хавбек «Барсы» лежал на газоне. Игрок «Реала» заявил судье, что это не красная «даже при Негрейре»
3 минуты назад
«Бетис» – «Атлетико».0:2 – Симеоне и Баэна забили! Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Президент Серии А о матче в Перте: «Интер» отклонил предложение по организационным причинам. Мы едем в Австралию не ради денег»
19 минут назад
«Ноттингем» хочет 100-120 млн фунтов за Андерсона. «МЮ» и «Ньюкаслу» интересен хавбек
33 минуты назад
Мхитарян выбыл на месяц из-за травмы бедра. Он не сыграет в дерби с «Миланом» в ноябре
44 минуты назад
Криминалист Игнатов о похитителях Мостового: «Действовали по-дилетантски – тоненько и не подготовлено. Такая операция занимает 2-3 секунды, а здесь борьба – кого-то тащат, кто-то отбегает»
сегодня, 20:05Видео
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза разгромил «Аль-Батин», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» во вторник
сегодня, 19:58
Хавбека «Динамо» Бабаева могут вызвать в сборную Азербайджана. Местная ассоциация ведет переговоры
сегодня, 19:57
«Почему «Балтика» не может выиграть РПЛ, если «Лестер» выиграл АПЛ? Мы можем решать серьезные задачи». Защитник калининградцев Чивич о клубе
сегодня, 19:52
«Фенербахче» Тедеско не проигрывает месяц: 5 побед и ничья. В сентябре писали о возможном увольнении экс-тренера «Спартака»
сегодня, 19:47