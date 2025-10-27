Юран руководил «Сериком» сегодня на тренировке. Сообщалось об увольнении тренера и конфликте с Садыговом

Сергей Юран продолжает работу в «Серик Беледиеспор».

Ранее сообщалось, что российский тренер покидает турецкий клуб на фоне неудовлетворительных результатов в последних турах. Сам Юран также заявлял о том, что может уйти : «Игроки и тренеры не получают зарплату. О каком футболе может идти речь? Если не будет положительного результата, мне придется уйти».

Однако главный тренер руководил командой на сегодняшней тренировке, сообщил журналист Корай Гечгель.

«Серик Беледиеспор» проиграл два последних матча в Первой лиге Турции, не побеждает в пяти играх подряд и занимает 13-е место в таблице. В субботу команда уступила «Пендикспору» со счетом 0:4.

Позднее появилась информация, что после субботнего поражения Юрану позвонил предполагаемый владелец «Серик Беледиеспор » Туфан Садыгов и предъявил претензию , что его сын, нападающий Илья Садыгов, не вышел в стартовом составе. В ответ тренер, как утверждается, обматерил Садыгова, за что и будет уволен и получит неустойку в 13 млн рублей.