Тони Кроос прокомментировал реакцию Винисиуса на замену в класико.

В воскресенье «Реал» обыграл «Барселону» в домашнем матче 10-го тура Ла Лиги (2:1). Винисиус был заменен на 72-й минуте.

Вингер возмутился своей замене и с поля сразу ушел в раздевалку, не пожав руку Хаби Алонсо, но затем вернулся на скамейку. Уходя на замену, бразилец ругался и повторял: «Я уйду из команды , мне лучше уйти».

«Когда вы показываете выдающуюся игру, особенно в таком матче, вы недовольны [заменой]. Мне тоже никогда не нравилось, когда меня заменяли. Но, честно говоря, я никогда не шел сразу в раздевалку.

Всегда можно судить со стороны, но я помню, что на самом деле никто, кроме тех, кто играет в класико перед 80 000 зрителей при счете 2:1, не знает, что меньше всего вы хотите покинуть поле. Никто из тех, кто судит об этом, не может представить себе эти эмоции. Большинство из тех, кто судит об этом, просто не могут поставить себя на его место.

Когда он успокоится и абстрагируется, он, вероятно, подумает: «Я мог бы сдержать свой гнев еще на какое-то время». Я могу это понять, но, как вы можете видеть на фотографиях, это не выглядит идеальным. Но я хочу отметить, что это исключительная эмоциональная ситуация, когда вы участвуете в таком матче.

Я сталкивался с этим много раз, поэтому не всегда нужно относиться ко всему так серьезно. Тренеры тоже обычно этого не делают. Особенно те, кто в прошлом был футболистом», – сказал бывший полузащитник «Реала» в своем подкасте.

