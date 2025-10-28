  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кроос о гневе Винисиуса после замены в класико: «Большинство не может поставить себя на его место – мне тоже не нравилось, когда меня меняли, но я не шел сразу в раздевалку. Не нужно все воспринимать всерьез»
12

Кроос о гневе Винисиуса после замены в класико: «Большинство не может поставить себя на его место – мне тоже не нравилось, когда меня меняли, но я не шел сразу в раздевалку. Не нужно все воспринимать всерьез»

Тони Кроос прокомментировал реакцию Винисиуса на замену в класико.

В воскресенье «Реал» обыграл «Барселону» в домашнем матче 10-го тура Ла Лиги (2:1). Винисиус был заменен на 72-й минуте.

Вингер возмутился своей замене и с поля сразу ушел в раздевалку, не пожав руку Хаби Алонсо, но затем вернулся на скамейку. Уходя на замену, бразилец ругался и повторял: «Я уйду из команды, мне лучше уйти».

«Когда вы показываете выдающуюся игру, особенно в таком матче, вы недовольны [заменой]. Мне тоже никогда не нравилось, когда меня заменяли. Но, честно говоря, я никогда не шел сразу в раздевалку.

Всегда можно судить со стороны, но я помню, что на самом деле никто, кроме тех, кто играет в класико перед 80 000 зрителей при счете 2:1, не знает, что меньше всего вы хотите покинуть поле. Никто из тех, кто судит об этом, не может представить себе эти эмоции. Большинство из тех, кто судит об этом, просто не могут поставить себя на его место.

Когда он успокоится и абстрагируется, он, вероятно, подумает: «Я мог бы сдержать свой гнев еще на какое-то время». Я могу это понять, но, как вы можете видеть на фотографиях, это не выглядит идеальным. Но я хочу отметить, что это исключительная эмоциональная ситуация, когда вы участвуете в таком матче.

Я сталкивался с этим много раз, поэтому не всегда нужно относиться ко всему так серьезно. Тренеры тоже обычно этого не делают. Особенно те, кто в прошлом был футболистом», – сказал бывший полузащитник «Реала» в своем подкасте.

«Да в жопу! Я ухожу из команды!» Истерика Винисиуса из-за замены в класико: так орал на своих

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoХаби Алонсо
logoЛа Лига
logoТони Кроос
logoБарселона
logoКласико
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» не накажет Винисиуса за реакцию на замену в класико. В клубе считают, что ситуация между Алонсо и игроком урегулирована
вчера, 16:14
В «Реале» недовольны реакцией Винисиуса на замену в класико и считают, что он должен уважать решение Алонсо. Руководство не хочет повторения подобного (COPE)
вчера, 14:51
Главные новости
Карвахаль перенес артроскопию после травмы колена. Защитник «Реала» может пропустить 2-3 месяца
7 минут назад
Тюкавин и Комличенко включены в расширенный состав сборной на матчи с Перу и Чили
17 минут назад
Видим поле лучше, чем праймовый Иньеста! Скачайте ГОЛ
вчера, 15:00
Садыгов о ситуации в «Серике» и Юране: «Вопрос не имеет ко мне отношения. Без комментариев»
35 минут назад
Быстров о попытке похищения Мостового: «Андрей как тюфяк. Всегда говорят – смотри, что за спиной творится. Я всегда жду таких вещей»
41 минуту назад
Виктор Гусев: «Задача комментатора – прежде всего гонять мяч. Оценки надо делать дозированно. Еще пагубное дело – заранее готовить шутку: потом ведешь к ней весь репортаж и губишь его»
53 минуты назад
Гаджиев об СССР: «Счастья было больше. Сейчас магазины, машины другие, а той же радости не видно. Прежде люди были ближе – сейчас не знают, кто на этаже живет. Медный пятак разобщил»
сегодня, 09:22
Ямаль предложил Винисиусу подраться во время стычки в класико. Вингер «Реала» ответил: «Погнали!»
сегодня, 09:18
Месси о победе Аргентины на ЧМ-2022: «Я мечтал об этом всю жизнь. На индивидуальном и клубном уровне мне повезло достичь всего – это единственное, чего мне не хватало в карьере»
сегодня, 08:55
Генсек РФС о развитии футбола: «Благодаря Путину в России прошел ЧМ, хоть завтра устраивай еще один. Строятся академии, участвуем в международных турнирах, невзирая на санкции»
сегодня, 08:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
7 минут назад
«Лечче» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
50 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии.«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема, «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Охдуда»
сегодня, 09:15
КДК рассмотрит бросание фанатами бутылок в судей на матче «Ахмат» – «Сочи». Потасовка игроков в концовке рассматриваться не будет
сегодня, 09:03
Лапорта поддержал игроков «Барсы» после поражения в класико. Президент каталонцев выступил с ободряющей речью
сегодня, 08:42
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Челябинск» примет КАМАЗ, «Торпедо» сыграет с «Кубань Холдингом» в среду, «Факел» и «Арсенал» Тула встретятся в четверг
сегодня, 08:04
Гаджиев об РПЛ: «Наш чемпионат стал лучше, более динамичным, менее безразличным. Все матчи боевые. Возвращаемся к словам Качалина про нагнетательный темп советского футбола»
сегодня, 07:55
Форвард «Спартака» Угальде: «В прошлом сезоне получилось стать лучшим бомбардиром РПЛ. Попробую и в этом. Но главное – результаты команды»
сегодня, 07:30
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Лечче», «Милан» против «Аталанты», «Интер», «Рома» и «Ювентус» проведут свои матчи в среду
сегодня, 06:55
Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Айнтрахта», «Лейпциг» сыграет с «Энерги», «Бавария», «Байер» и «Штутгарт» проведут свои матчи в среду
сегодня, 06:40