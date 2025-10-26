📸 Винисиус сгорел из-за замены в класико. Ругался весь путь с поля, ушел в подтрибунку

Отмененные и не засчитанные голы, нереализованный пенальти – все это не помешало «Мадриду» наконец справиться с «Барселоной» на «Бернабеу».

Счет на 22-й минуте открыл Килиан Мбаппе с передачи Джуда Беллингема, в концовке первого тайма англичанин забил сам – помог ассист Эдера Милитао. Один мяч «блауграны» отыграл Фермин Лопес.

Без голов остался Винисиус, хотя он явно планировал отличиться. На 72-й минуте Хаби Алонсо заменил вингера на Родриго, Вини сперва не поверил. Ткнул себе в грудь с вопросом: «Я?»

Когда понял, что меняют его, начал возмущаться.

Вини ругался, размахивал руками, преодолевая весь путь с поля до бровки.

Бразильца пытались успокоить помощники Алонсо, не вышло. Игрок демонстративно ушел в подтрибунку.

Реакция Алонсо.

Вини все же вернулся на скамейку, где его поддержал Лунин.

Только вернулся Вини, все еще жалуясь. Прошел мимо Алонсо. Может, игнорировал специально, а может, отвлекать не хотел.

А в самой концовке игры, когда между соперниками вспыхнула стычка из-за удаления Педри, Хаби пришлось оттаскивать разъяренного Вини от каталонцев.

Без скандальчика в класико Вини бы не смог.