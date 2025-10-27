Винисиус мешал Педри говорить с судьей, крича «Он не капитан!». Хавбек «Барсы» оттолкнул вингера «Реала», тот ответил: «Не трогай меня! Нытик, все время болтает»
Винисиус Жуниор повздорил с Педри и Ферраном Торресом во время стычки в класико.
В воскресенье «Реал» обыграл «Барселону» (2:1) на «Сантьяго Бернабеу» в матче 10-го тура Ла Лиги.
В одном из эпизодов, когда Педри выражал несогласие с решением арбитра Сесара Сото Градо, Винисиус кричал: «Он не капитан, это не капитан», – имея в виду правило, согласно которому общаться с арбитром имеют право только капитаны команд.
Полузащитник «Барселоны» оттолкнул бразильца, на что вингер «Реала» отреагировал: «Не трогай меня. Не прикасайся ко мне. Он все время говорит, все время болтает!»
Вмешавшийся в конфликт Ферран Торрес попросил Винисиуса «прекратить ныть», после чего вингер «Реала» сказал: «Все время болтает, всегда. Говори здесь [на поле]! Говори здесь! Нытик!»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
