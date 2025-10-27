  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» оспорит красную Лунина в класико. В клубе не понимают, за что удалили вратаря, защищавшего Винисиуса от игроков «Барсы»
«Реал» оспорит красную Лунина в класико. В клубе не понимают, за что удалили вратаря, защищавшего Винисиуса от игроков «Барсы»

«Реал» оспорит красную карточку Андрея Лунина в класико.

«Реал» обыграл «Барселону»  со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги

На 10-й добавленной ко второму тайму минуте хавбек «Барсы» Педри получил вторую желтую карточку от арбитра – за подкат в ноги Орельену Тчуамени. После удаления у скамеек запасных началась стычка.

В послематчевом отчете судьи Сесара Сото Градо говорится, что запасной вратарь «сливочных» Лунин получил красную карточку по итогам этого эпизода – за то, что «подошел к скамейке запасных соперника в агрессивной манере». 

Голкиперу «Реала» показали красную карточку, когда он защищал Винисиуса Жуниора от нападок игроков соперника, пишет The Athletic. До этого украинец пытался успокоить недовольного заменой бразильца после его возвращения на скамейку запасных.

Анонимные источники в мадридском клубе сообщили, что не понимают удаления Лунина, клуб подаст апелляцию. Один из присутствовавших при драке отметил, что игрок увидел, что «вся скамейка запасных «Барселоны» направляется к Вини», и встал перед ним, чтобы защитить его.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoКласико
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoВинисиус Жуниор
Сесар Сото Градо
logoАндрей Лунин
logoсудьи
дисквалификации
logoСборная Украины по футболу
