ТВ «Реала» о Сото Градо: «Этот арбитр очень плох, на международном уровне он не судил ничего важного. Гол Мбаппе не праздновали до розыгрыша с центра – невероятное судейство в лиге Негрейры»
На ТВ «Реала» заявили о недоверии к арбитру Сесару Сото Градо, судившему класико.
В 10-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:1.
«В Испании Сесар Сото Градо класико, но на международном уровне он почти никогда не судил важные матчи, но что есть, то есть.
Судейство в лиге Негрейры просто невероятно. Камавинга ударили, но нарушение правил не было зафиксировано. Этот судья очень, очень плох. Когда Мбаппе забил, зрители не праздновали до розыгрыша с центра. Учитывая прецеденты, мы не доверяем этим судьям», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости