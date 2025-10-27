ТВ «Реала» о Сото Градо: «Этот арбитр очень плох, на международном уровне он не судил ничего важного. Гол Мбаппе не праздновали до розыгрыша с центра – невероятное судейство в лиге Негрейры»

На ТВ «Реала» заявили о недоверии к арбитру Сесару Сото Градо, судившему класико.

В 10-м туре Ла Лиги «Реал » обыграл «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:1.

«В Испании Сесар Сото Градо класико, но на международном уровне он почти никогда не судил важные матчи, но что есть, то есть.

Судейство в лиге Негрейры просто невероятно. Камавинга ударили, но нарушение правил не было зафиксировано. Этот судья очень, очень плох. Когда Мбаппе забил, зрители не праздновали до розыгрыша с центра. Учитывая прецеденты, мы не доверяем этим судьям», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала».