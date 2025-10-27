  • Спортс
  • ТВ «Реала» об удалении Педри в класико: «Это могло случиться раньше. Он упал на глазах Сото Градо, будто его подстрелили, и мог получить желтую за симуляцию»
ТВ «Реала» об удалении Педри в класико: «Это могло случиться раньше. Он упал на глазах Сото Градо, будто его подстрелили, и мог получить желтую за симуляцию»

На ТВ «Реала» заявили, что Педри следовало удалить в класико раньше.

В матче 10-го тура Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» победил со счетом 1:2.

Педри был удален на 10-й добавленной ко второму тайму минуте, получив вторую желтую карточку от судьи Сесара Сото Градо за подкат в ноги Орельену Тчуамени

«Педри мог быть удален раньше, потому что перед тем, как ему показали желтую карточку, он на глазах у Сото Градо упал, изобразив, будто его подстрелили.

Он упал, когда его не трогали, и мог получить желтую карточку [за симуляцию]», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала».

ТВ «Реала» об отмене гола Мбаппе в класико: «Позор. Это чудо, что «Мадрид» лидирует с отрывом в 5 очков в лиге Негрейры и Тебаса»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
