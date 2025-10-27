Винисиус о матче «Реала» и «Барсы»: «Это класико, много всего происходит. Стараемся сохранять баланс, но это не всегда возможно. Мы не хотим никого обижать»

Винисиус высказался об эмоциях во время класико.

«Реал » обыграл «Барселону» со счетом 2:1. По ходу матча возникло несколько стычек, в которых участвовал и бразилец.

«Хочу сказать всем болельщикам «Реала», кто страстно нас поддерживал: это класико, много всего происходит на поле и за его пределами. Мы стараемся сохранять баланс, но это не всегда возможно.

Мы не хотим никого обижать: ни молодых игроков, ни болельщиков. Мы знаем, что, выходя на поле, мы должны защищать свою команду, и так все и было», – сказал вингер «Реала».

