Винисиус о матче «Реала» и «Барсы»: «Это класико, много всего происходит. Стараемся сохранять баланс, но это не всегда возможно. Мы не хотим никого обижать»
Винисиус высказался об эмоциях во время класико.
«Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1. По ходу матча возникло несколько стычек, в которых участвовал и бразилец.
«Хочу сказать всем болельщикам «Реала», кто страстно нас поддерживал: это класико, много всего происходит на поле и за его пределами. Мы стараемся сохранять баланс, но это не всегда возможно.
Мы не хотим никого обижать: ни молодых игроков, ни болельщиков. Мы знаем, что, выходя на поле, мы должны защищать свою команду, и так все и было», – сказал вингер «Реала».
Винисиус насмехался над Ямалем во время класико. После игры бразилец сказал «ты много болтаешь» и попытался подбежать к испанцу, когда тот предложил «встретиться снаружи»
Истерика Винисиуса – из-за замены в класико. Так орал на своих
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ютуб-канал Diario AS
