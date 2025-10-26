Лунин получил красную в концовке матча с «Барселоной» – за то, что «подошел к чужой скамейке в агрессивной манере»
Андрей Лунин получил красную карточку в концовке матча с «Барселоной».
«Реал» обыграл каталонскую команду со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги.
На 10-й добавленной ко второму тайму минуте хавбек «Барсы» Педри получил вторую желтую карточку от судьи Сесара Сото Градо – за подкат в ноги Орельену Тчуамени. После удаления у скамеек запасных началась стычка.
В послематчевом отчете судьи Сесара Сото Градо говорится, что запасной вратарь «сливочных» Лунин получил красную карточку по итогам этого эпизода – за то, что «подошел к скамейке запасных соперника в агрессивной манере».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости