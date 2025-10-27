«Ямалю и Винисиусу стоит быть скромнее. Они создают больше проблем, чем пользы. Винисиус не умеет ни побеждать, ни проигрывать». Канисарес об игроках после класико

Сантьяго Канисарес призвал Винисиуса и Ламина Ямаля быть скромнее.

«Реал» обыграл «Барселону» в класико (2:1). Во время матча вингер «Мадрида » издевался над игроком «Барсы», а после игры сказал ему «ты много болтаешь» и попытался подбежать к испанцу, когда тот предложил «встретиться снаружи».

«Винисиус не умеет ни побеждать, ни проигрывать. Возмущение скамейки запасных «Барсы» нормально.

Ямалю и Винисиусу стоит быть скромнее, а не нарциссичнее. Они создают больше проблем, чем пользы: Винисиус лишь два раза себя немного проявил», – заявил бывший вратарь «Валенсии» и «Реала» в эфире COPE.

