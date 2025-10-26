  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эд Ширан и Пуйоль смотрели класико вместе в Нью-Йорке. «Барса» играла с «Реалом» в форме с логотипом нового альбома исполнителя
Фото
5

Эд Ширан и Пуйоль смотрели класико вместе в Нью-Йорке. «Барса» играла с «Реалом» в форме с логотипом нового альбома исполнителя

Эд Ширан и Карлес Пуйоль вместе смотрели класико.

«Барселона» уступила в матче 10-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:2).

В рамках сотрудничества сине-гранатовых со Spotify на форме команды был изображен логотип нового альбома Эда Ширана. 

Сам британский певец смотрел матч в фан-клубе «Барселоны» в Нью-Йорке в компании с бывшим защитником «блауграны» Карлесом Пуйолем.

Клуб поделился кадрами еще до матча, где они оба стоят в футболках и шарфах каталонского клуба. «Барса» также опубликовала видео в момент гола Фермина, на котором Эд Ширан и Пуйоль поднимают руки, начинают аплодировать и хлопают друг другу по ладоням.

Фото: x.com/FCBarcelona

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RAC1
logoБарселона
игровая форма
logoЛа Лига
logoКарлес Пуйоль
logoРеал Мадрид
музыка
logoSpotify
logoЭд Ширан
logoКласико
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ямаль и Винисиус поупражнялись в нарциссизме. Обоих нужно критиковать, но никто в «Барсе» и «Реале» не способен им ничего сказать». Канисарес о стычке в класико
сегодня, 20:09
Бурруль об ударе Хейсена локтем в шею Кубарси перед голом Беллингема: «Столкновение произошло потому, что он прыгнул выше, а Пау находился за спиной. У руки естественное движение»
сегодня, 19:57
Фанаты «Реала» скандировали «Негрейра, Негрейра» перед отменой первого пенальти в матче с «Барселоной»
сегодня, 19:54
Зорг о Ямале против «Реала»: «Сегодня ему было непросто – повлияла атмосфера «Бернабеу», возможно. После травмы он еще не вышел на свой уровень»
сегодня, 19:37
Главные новости
Личка уволен из «Фатих Карагюмрюк». Команда экс-тренера «Динамо» идет последней в Турции (A Spor)
4 минуты назад
«Наполи» лидирует в Серии А после 8-го тура, опережая «Рому» по разнице мячей. «Милан» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Ювентус» – 8-й
16 минут назад
Мбаппе забил 12 голов «Барсе» в 9 матчах. Больше в XXI веке только у Роналду (20 в 34) и Бензема (16 в 46)
17 минут назад
Венгер о класико: «Реал» производил впечатление, что может забить еще, а «Барса» выглядела беззубой без Левандовского и Рафиньи. В обороне ей не хватало опыта и зрелости»
26 минут назад
«Ювентус» не выигрывает 1,5 месяца: три поражения подряд и пять ничьих. Голов нет 4 матча
28 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» уступил «Лацио», «Фиорентина» вырвала ничью с «Болоньей», «Рома» одолела «Сассуоло» в гостях
29 минут назад
«Ювентус» проиграл «Лацио» на выезде – 0:1! Башич забил дальним ударом на 9-й минуте
30 минут назад
Винисиус о матче «Реала» и «Барсы»: «Это класико, много всего происходит. Стараемся сохранять баланс, но это не всегда возможно. Мы не хотим никого обижать»
35 минут назад
«Ямалю и Винисиусу стоит быть скромнее. Они создают больше проблем, чем пользы. Винисиус не умеет ни побеждать, ни проигрывать». Канисарес об игроках после класико
сегодня, 21:08
Слишкович ответил Талалаеву, заявившему, что ему нравилось играть против Владимира: «Он думает, что станет выше других, унижая их. Это так не работает. Мозг должен быть быстрее языка»
сегодня, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Хейсен жестом призывал фанатов «Реала» громче скандировать ¡Puta Barça! и прикладывал ладони к ушам после победы в класико
5 минут назадФото
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Барселону», «Райо» против «Алавеса», «Атлетико» сыграет с «Бетисом» в понедельник
9 минут назадLive
Тренер «Вулвс» Перейра поругался с фанатами на стадионе после поражения от «Бернли». Болельщики скандировали «Тебя уволят утром!»
23 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» выиграл у «Страсбура», «Лилль» забил 6 голов «Мецу», «Ницца» победила «Ренн»
23 минуты назад
«Титов мог бы возглавить «Спартак». Нужен свой тренер. А зачем тащить малоизвестного иностранца? Их уже столько поменялось, а толку никакого». Зампред Госдумы Жуков о красно-белых
39 минут назад
Итурральде о пенальти «Реала»: «Рука Гарсии двигалась к мячу. Понятие «рикошет» в таком случае не освобождает от наказания»
45 минут назад
Лапочкин о судействе Сухого в матче «Зенит» – «Динамо»: «В первые 20 минут ничего не свистелось, потом – малейшие контакты. Конечно, это никого не устраивает, хочется единую линию»
50 минут назад
Андрей Мостовой о словах Карпина про его вес: «Раздувают какой‑то конфликт, ничего нет. Нормальные отношения, совсем не обижаюсь. Посчитал меня толстым – и ладно»
57 минут назад
Экс-судья Николаев о неудалении Расулова: «Сухой поторопился с красной. Лишения явной возможности забить не было, как и излишней агрессии. Желтая – оптимальное решение»
сегодня, 21:01
«Арсенал» выиграл 700 матчей в АПЛ. Больше побед только у «МЮ» – 760
сегодня, 20:57