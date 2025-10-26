Эд Ширан и Пуйоль смотрели класико вместе в Нью-Йорке. «Барса» играла с «Реалом» в форме с логотипом нового альбома исполнителя

Эд Ширан и Карлес Пуйоль вместе смотрели класико.

«Барселона » уступила в матче 10-го тура Ла Лиги против «Реала » (1:2).

В рамках сотрудничества сине-гранатовых со Spotify на форме команды был изображен логотип нового альбома Эда Ширана.

Сам британский певец смотрел матч в фан-клубе «Барселоны» в Нью-Йорке в компании с бывшим защитником «блауграны» Карлесом Пуйолем .

Клуб поделился кадрами еще до матча, где они оба стоят в футболках и шарфах каталонского клуба. «Барса» также опубликовала видео в момент гола Фермина, на котором Эд Ширан и Пуйоль поднимают руки, начинают аплодировать и хлопают друг другу по ладоням.

Фото: x.com/FCBarcelona