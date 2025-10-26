Эд Ширан и Пуйоль смотрели класико вместе в Нью-Йорке. «Барса» играла с «Реалом» в форме с логотипом нового альбома исполнителя
Эд Ширан и Карлес Пуйоль вместе смотрели класико.
«Барселона» уступила в матче 10-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:2).
В рамках сотрудничества сине-гранатовых со Spotify на форме команды был изображен логотип нового альбома Эда Ширана.
Сам британский певец смотрел матч в фан-клубе «Барселоны» в Нью-Йорке в компании с бывшим защитником «блауграны» Карлесом Пуйолем.
Клуб поделился кадрами еще до матча, где они оба стоят в футболках и шарфах каталонского клуба. «Барса» также опубликовала видео в момент гола Фермина, на котором Эд Ширан и Пуйоль поднимают руки, начинают аплодировать и хлопают друг другу по ладоням.
Фото: x.com/FCBarcelona
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RAC1
