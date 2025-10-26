«Ту же ошибку, что сделал Ямаль, вы совершаете с делом Негрейры. Вы заставляете людей верить, что судей подкупали, хотя они не получили ни евро». Итурральде – журналисту, высмеявшему Ламина

Экс-судья Итурральде сопоставил реакции на поведение Ямаля и дело Негрейры.

«Реал » обыграл «Барселону» в класико (2:1). Перед игрой Ламин Ямаль на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются ».

После матча заместитель главного редактора газеты As Томас Ронсеро высмеял вингера «Барсы» за его слова: «18-летний парень, которого оставили без присмотра на три месяца, сильно облажался. Безмерно ему благодарен за то, что подлил масла в огонь».

С Ронсеро поспорил бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес .

«Ту же ошибку, что совершил Ямаль, вы совершаете в отношении дела Негрейры . Это юридический вопрос, а вы заставляете болельщиков верить, что судей подкупали, хотя они не получили ни евро.

Это самый большой скандал в испанском футболе, но вина за то, что болельщики считают судей купленными, лежит на вас и многих других», – заявил Итурральде Гонсалес.

«Бла-бла-бла» – Карвахаль затроллил Ямаля после победы в класико. Ламин провалился