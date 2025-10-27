Лапочкин о судействе Сухого в матче «Зенит» – «Динамо»: «В первые 20 минут ничего не свистелось, потом – малейшие контакты. Конечно, это никого не устраивает, хочется единую линию»

Сергей Лапочкин критически оценил судейство в матче «Зенит» – «Динамо».

Петербуржцы выиграли матч Мир РПЛ со счетом 2:1. Главным арбитром был Алексей Сухой.

«Алексей Сухой в начале игры задал высокую планку единоборств, давал бороться, даже пропускал некоторые фолы. Но, к сожалению, команды это не воспринимали.

В этой игре оба тренера были очень эмоциональны. Эти качели были, потому что изначально в первые 20 минут вообще ничего не свистелось, а потом начали свистеть малейшие контакты. Конечно, это никого не устраивает, хочется единую линию в данной игре.

Возможный пенальти на футболисте «Зенита» Педро? Педро пробрасывает мяч влево, а голкипер «Динамо» Курбан Расулов идет туда по‑вратарски лицом и играет этот мяч. Дальше происходит неизбежный контакт, потому что Педро пробрасывает мяч влево, а бежит по инерции прямо. Происходит контакт, но мы не можем говорить о фоле, потому что вратарь играет руками этот мяч и по‑вратарски задевает Педро. Мне кажется, здесь нельзя говорить о пенальти. Расулов абсолютно по‑спортивному шел и пытался сыграть в мяч», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Семак о судействе: «Нам каждый год говорят, что ошибок становится меньше, а почему? Потому что сами это определяют. Иногда до смешного – три одинаковых момента трактуются по‑разному»

Карпин о судействе в матче с «Зенитом»: «Семак недоволен, я недоволен. Это надо умудриться всех вывести из себя. Кто‑то должен с этим разбираться»