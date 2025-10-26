Сергей Семак считает, что в эпизоде с голом «Динамо» «Зениту» был фол.

Петербургский клуб выиграл матч 13-го тура Мир РПЛ со счетом 2:1. «Динамо» открыло счет на 26-й минуте – Бителло забил с передачи Данила Глебова. Атака началась после того, как Андрей Мостовой потерял мяч на чужой половине поля в борьбе с Хуаном Касересом .

– И нам нужна была победа, и «Динамо », поэтому игра получилась достаточно живая. Сыграли хорошо, создали достаточно моментов против одной из самых бьющих команд. За исключением гола, у бело‑голубых, наверное, не было моментов.

И в эпизоде с голом, на мой взгляд, был фол. Нужно игрока сзади ударить со всей силы, чтобы он упал? Он падает, ВАР не вмешивается – странно, зачем тогда такой ВАР нужен? Мне непонятно, что значит «не было фола». Фол был, вопрос в достаточности.

– Может быть, клубам встретиться с главой судейского комитета Милорадом Мажичем и обсудить все эти претензии?

– Ответов на эти вопросы нет. Никто ничего не объясняет, а если и объясняют, то потом выходят и делают совсем другое. Хотелось бы понимания в спорных моментах, но их никто не комментирует. Или комментируют так, что все потом с улыбкой читают заключения экспертно‑судейской комиссии, – сказал главный тренер «Зенита».