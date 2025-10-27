Экс-судья Николаев о неудалении Расулова: «Сухой поторопился с красной. Лишения явной возможности забить не было, как и излишней агрессии. Желтая – оптимальное решение»

Экс-судья Николаев оценил эпизод с Курбаном Расуловым и Лусиано Гонду.

«Динамо» уступило «Зениту » (1:2) в 13-м туре Мир РПЛ .

На 82-й минуте вратарь бело-голубых Курбан Расулов вышел из своей штрафной и влетел в форварда «Зенита» Лусиано Гонду. Нападающий успел отдать пас Педро, который забил в пустые ворота.

Изначально судья Алексей Сухой показал прямую красную карточку Расулову. После ВАР арбитр отменил гол «Зенита» из-за офсайда, а также поменял решение об удалении : вместо красной Расулову показали желтую карточку.

«Довольно непростой эпизод. Он, скажем так, комплексный. Мы видим, что игрок «Зенита» идет к мячу, навстречу ему выбегает вратарь «Динамо ». Первым в мяч играет нападающий хозяев, затем в него врезается вратарь, после этого мяч отскакивает к Педро, который забивает в пустые ворота. Дальше пошла проверка.

Если бы Педро не оказался в офсайде, то арбитр засчитал бы гол и не было бы вопросов. Поскольку Педро был в офсайде, то, естественно, гол засчитывать нельзя.

Рассматриваем момент со столкновением. На мой взгляд, Алексей немного поторопился с красной карточкой. Принимать решение по дисциплинарным санкциям нужно после всех проверок. Потому что было положение «вне игры» и нарушение правил. Раз Педро был в офсайде и рядом есть партнер голкипера «Динамо», мы не можем говорить о лишении явной возможности забить гол, можем говорить только о грубой игре.

Поэтому после всех проверок принято правильное решение наказать Расулова желтой карточкой за грубую игру. У него не было излишней агрессии, поэтому предупреждение – оптимальное решение», – сказал Алексей Николаев.