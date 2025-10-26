  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о судействе: «Нам каждый год говорят, что ошибок становится меньше, а почему? Потому что сами это определяют. Иногда до смешного – три одинаковых момента трактуются по‑разному»
33

Семак о судействе: «Нам каждый год говорят, что ошибок становится меньше, а почему? Потому что сами это определяют. Иногда до смешного – три одинаковых момента трактуются по‑разному»

Сергей Семак недоволен судейством в матче с «Динамо».

«Зенит» одержал победу со счетом 2:1 в 13-м туре Мир РПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. 

– Карпину показалось, что вы тоже недовольны судейством. Он прав?

– Много раз говорил об этом. Нам каждый год говорят, что ошибок становится меньше, а почему? Потому что сами определяют, что ошибка, а что нет. Иногда до смешного. Три одинаковых момента трактуются по‑разному, бывает.

Сзади был фол на Мостовом? Был. Должен был кто‑то пригласить арбитра к просмотру. Пусть объясняет, по какой причине он не принял решение. Но фол‑то был. Посмотрите на повтор. Мостовому бьют по икроножной, и он падает. А судья: для меня это недостаточный контакт. Но пусть скажет нам для понимания.

В аналогичных ситуациях он и иначе поступает, бывает. В следующем моменте свистит при касании. Многие моменты остаются без ответа. И у всех тренеров есть немой вопрос. Перед сезоном нам говорят одно, а потом судят по‑другому, когда сезон начинается.

Да, Кассьерра заступил. Но скажите нам все‑таки по протоколу, имеет ли ВАР право вмешиваться в такие моменты. Дальше мы видим в Лиге Европы аналогичные моменты, и там как забивают, нет никакого повтора и засчитывают гол. Просто объясните нам. Много вопросов, ответа нет, потому согласен с Валерием Георгиевичем. Но ничего не меняется, потому будто бесполезно, – сказал главный тренер «Зенита». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoАлексей Сухой
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoСергей Семак
logoДинамо Москва
logoМатео Кассьерра
logoВалерий Карпин
logoАндрей Мостовой
logoМатч ТВ
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Шченсны с 8.7 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Реал» – «Барселона». Гюлер с оценкой 6.1 – худший
6 минут назад
Алонсо о 2:1 с «Барсой»: «Очень довольны победой, игрой, проделанной работой, самопожертвованием. «Реал» хорошо действовал без мяча и знал, как доставить сопернику неприятности»
11 минут назад
«Реал» выиграл 106 класико, «Барса» – 104. В 52 матчах была ничья
15 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» играет с «Рубином», «Зенит» победил «Динамо», «Локомотив» не выиграл у «Акрона»
21 минуту назадLive
Андрей Мостовой о голе «Динамо»: «Был очень сильно удивлен, что его засчитали. В движении малейшее касание сбивает, у меня ноги заплелись»
21 минуту назад
Де Йонг о словах Ямаля: «Он не говорил, что «Реал» жульничает, это немного преувеличено. Карвахаль мог позвонить ему, а не жестикулировать на поле»
21 минуту назад
Португальцы в «Интере»: Фигу, Канселу, Куарежма – вспомните других?
22 минуты назадТесты и игры
Карвахаль после класико жестом показал Ямалю, что он много болтает. Началась стычка «Реала» и «Барсы», Ламин сказал кому-то: «Увидимся снаружи»
32 минуты назадФото
Алонсо выиграл первое класико как тренер. У Хаби 8 побед и 15 поражений от «Барсы» в качестве игрока «Реала»
45 минут назад
«Реал» победил «Барсу» впервые за 5 матчей. В прошлом сезоне было 4 поражения
47 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Тчуамени о словах Ямаля: «Мне это нравится, это всего лишь слова. Если Ламин хочет поговорить – без проблем. Матч решается на поле, и «Реал» победил»
50 секунд назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет со «Страсбуром», «Лилль» забил 6 голов «Мецу», «Ницца» победила «Ренн»
8 минут назад
«Лацио» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
30 минут назад
«Барселона» пропускает в 7 матчах подряд – 12 голов за этот отрезок
39 минут назад
Стример Мэддисон: «Травмы, обстоятельства и все остальное как будто заставляют Карпина слушаться меня»
сегодня, 17:14
У Мбаппе прервалась серия из семи реализованных пенальти – Шченсны парировал удар форварда «Реала» в класико
сегодня, 17:11
«Краснодар» – «Рубин». Кордоба, Сперцян и Даку играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:04Live
Гвардиола после поражения: «Я удовлетворен. Очень хороший матч, но «Сити» не забил. Угловой «Астон Виллы» был – я слишком уважаю судей»
сегодня, 16:58
Артета об 1:0 с «Кристал Пэлас»: «Важная победа над хорошей командой, никто не создает против них много моментов. Я очень рад, мы знали о сложности матча»
сегодня, 16:55
Бернарду о 0:1 с «Виллой»: «Дело не в судье, «Сити» не поэтому проиграл. В защите мы сыграли ужасно, когда прессинг не работает, ты позволяешь игре становиться хаотичной»
сегодня, 16:53