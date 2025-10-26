Семак о судействе: «Нам каждый год говорят, что ошибок становится меньше, а почему? Потому что сами это определяют. Иногда до смешного – три одинаковых момента трактуются по‑разному»

Сергей Семак недоволен судейством в матче с «Динамо».

«Зенит» одержал победу со счетом 2:1 в 13-м туре Мир РПЛ . Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

– Карпину показалось, что вы тоже недовольны судейством. Он прав?

– Много раз говорил об этом. Нам каждый год говорят, что ошибок становится меньше, а почему? Потому что сами определяют, что ошибка, а что нет. Иногда до смешного. Три одинаковых момента трактуются по‑разному, бывает.

Сзади был фол на Мостовом ? Был. Должен был кто‑то пригласить арбитра к просмотру. Пусть объясняет, по какой причине он не принял решение. Но фол‑то был. Посмотрите на повтор. Мостовому бьют по икроножной, и он падает. А судья: для меня это недостаточный контакт. Но пусть скажет нам для понимания.

В аналогичных ситуациях он и иначе поступает, бывает. В следующем моменте свистит при касании. Многие моменты остаются без ответа. И у всех тренеров есть немой вопрос. Перед сезоном нам говорят одно, а потом судят по‑другому, когда сезон начинается.

Да, Кассьерра заступил. Но скажите нам все‑таки по протоколу, имеет ли ВАР право вмешиваться в такие моменты. Дальше мы видим в Лиге Европы аналогичные моменты, и там как забивают, нет никакого повтора и засчитывают гол. Просто объясните нам. Много вопросов, ответа нет, потому согласен с Валерием Георгиевичем. Но ничего не меняется, потому будто бесполезно, – сказал главный тренер «Зенита ».