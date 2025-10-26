Ван Дейк в штрафной «Ливерпуля» попал локтем в затылок форварду «Брентфорда» Тиаго на 91-й минуте. Судья Робинсон пенальти не дал

«Брентфорд» претендовал на пенальти в конце игры с «Ливерпулем».

На 1-й добавленной ко второму тайму минуте во время углового у ворот «красных» защитник Вирджил ван Дейк попал локтем в затылок форварду Игору Тиаго , и тот упал на газон.

Бразильцу несколько минут оказывали помощь, он смог продолжить игру. Главный судья Тим Робинсон, проконсультировавшись с видеоассистентом, назначать пенальти не стал.

«Брентфорд » удержал победу в 9-м туре АПЛ – 3:2.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports