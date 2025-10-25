В ворота «Ливерпуля» назначили пенальти после ВАР за фол ван Дейка на Уаттара на линии штрафной. Игор Тиаго забил

«Ливерпуль» пропустил от «Брентфорда» с пенальти.

На 59-й минуте защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк задел ногу Данго Уаттара на границе собственной штрафной площади.

Главный судья Тим Робинсон изначально назначил штрафной удар. Ассистенты подсказали арбитру, что фол был совершен в пределах штрафной «Ливерпуля », и Робинсон указал на точку. Арбитр принял решение после общения с ВАР, без просмотра повтора.

Игор Тиаго реализовал пенальти и увеличил преимущество «Брентфорда » (3:1, второй тайм).

Изображение: кадр из трансляции