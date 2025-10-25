Кахигао про 1:0 с «Оренбургом»: «Игра «Спартака» не была хорошей. Главное, что взяли три очка»

Франсис Кахигао прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом» (1:0).

– Что вы думаете об игре команды?

– Это была не хорошая игра. Самое главное, что мы взяли три очка, – сказал спортивный директор «Спартака».

«Спартак» c 22 очками занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ. В следующем туре красно‑белые встретятся с «Краснодаром».