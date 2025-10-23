  • Спортс
  • «Спартаку» предлагали назначить Кили Гонсалеса. Кахигао настаивает на утверждении кандидатуры Гарсии (Metaratings)
41

«Спартаку» предлагали назначить Кили Гонсалеса. Кахигао настаивает на утверждении кандидатуры Гарсии (Metaratings)

«Спартак» отказался от приглашения аргентинского тренера.

По информации Metaratings.ru, московскому клубу предлагали кандидатуру Кили Гонсалеса, который с июня этого года возглавляет «Платенсе». 

Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао отверг вариант с назначением Гонсалеса и пытается убедить совет директоров окончательно утвердить своего кандидата – Луиса Гарсию, с которым уже согласовал контракт. Однако руководство «Спартака» продолжает прорабатывать альтернативные варианты.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков после 12 туров. Команду возглавляет Деян Станкович. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
