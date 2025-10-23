«Спартаку» предлагали назначить Кили Гонсалеса. Кахигао настаивает на утверждении кандидатуры Гарсии (Metaratings)
«Спартак» отказался от приглашения аргентинского тренера.
По информации Metaratings.ru, московскому клубу предлагали кандидатуру Кили Гонсалеса, который с июня этого года возглавляет «Платенсе».
Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао отверг вариант с назначением Гонсалеса и пытается убедить совет директоров окончательно утвердить своего кандидата – Луиса Гарсию, с которым уже согласовал контракт. Однако руководство «Спартака» продолжает прорабатывать альтернативные варианты.
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков после 12 туров. Команду возглавляет Деян Станкович.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости