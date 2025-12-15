Каррагер о «Челси»: «В клубе что-то не так, заявления Марески должны беспокоить фанатов. Борьба за власть не сулит ничего хорошего, особенно тренеру»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «Челси» переживает внутренние проблемы.
Ранее лондонцы обыграли «Эвертон» (2:0) в 16-м туре АПЛ. Это первая победа клуба за 5 последних матчей. После игры главный тренер клуба Энцо Мареска заявил: «Последние 48 часов были худшими с тех пор, как я пришел в клуб, потому что многие люди не поддерживали ни меня, ни команду».
«В «Челси» что-то не так. Независимо от того, назревало ли это уже давно или стало очевидным за последнюю неделю или десять дней, судя по заявлениям Марески о том, что он не получил достаточной поддержки за 48 часов после поражения от «Аталанты» (1:2).
Если вы болельщик «Челси», то эти заявления должны вызывать беспокойство.
Я большой поклонник Марески, но похоже, что начинается борьба за власть, а это никогда не сулит ничего хорошего, особенно тренеру», – сказал Каррагер.
На вопрос о том, есть ли у ситуации только один финал, экс-футболист добавил: «Похоже, что так и есть».
Мареска о словах про отсутствие поддержки в «Челси»: «Я достаточно ясно выразился, мне нечего добавить. Завтра мы можем выйти в третий полуфинал за мои 18 месяцев в клубе»