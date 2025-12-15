  • Спортс
Рябчук сделал предложение своей девушке. Защитник «Спартака» и Владлена ждут ребенка

Рябчук из «Спартака» сделал предложение своей девушке.

Защитник «Спартака» Олег Рябчук сделал предложение своей девушке Владлене.

«Пара уже ждет малыша, а теперь официально станет мужем и женой. Поздравляем и желаем семейного счастья! 🫶🏻 Mr & Mrs Reabciuk ❤️», – говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

27-летний футболист сборной Молдовы провел 7 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

Фото: t.me/fcsmtg/26123

Угальде на Мальдивах сделал предложение девушке – форвард «Спартака» лепестками роз выложил фразу «Выходи за меня» в бассейне. Жосселин согласилась

Источник: телеграм-канал «Спартака»
