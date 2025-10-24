Руководство «Спартака» попросило Кахигао подготовить альтернативные тренерские кандидатуры, помимо Гарсии (Metaratings)

«Спартак» просит Франсиса Кахигао другие кандидатуры на пост тренера.

Руководство красно-белых попросило спортивного директора Франсиса Кахигао подобрать альтернативные кандидатуры на позицию тренера, кроме Луиса Гарсии , у которого остаются шансы возглавить команду, сообщил Metaratings

Также рассматриваются варианты и от самого руководства клуба.

На данный момент «Спартак » возглавляет Деян Станкович. Команда занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ , имея в активе 19 баллов в 12 матчах.