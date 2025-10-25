Мамаев планирует получить тренерскую лицензию в январе: «Хочу пройти стажировку у Карпина или Мусаева»

Павел Мамаев рассказал, когда должен получить тренерскую лицензию.

«Я продолжаю проходить обучение на тренерскую категорию «А+B». Курс заканчивается в начале декабря, тогда будет защита портфолио. Свою тренерскую лицензию я должен получить уже в январе следующего года.

Одним из заданий курса будет стажировка, буду проходить ее в течение ноября. Пока не знаю, к кому именно из тренеров попаду, но пожелания в этом плане не изменились: хочу пройти стажировку у Валерия Карпина или Мурада Мусаева », – сказал экс-хавбек сборной России.