Челестини о стычке Глебова и Рассказова: «Кирилл очень молодой, он переживает опыт, такие вещи случаются. Дополнительно обсуждать с ним это не буду»

Фабио Челестини высказался о стычке Кирилла Глебова и Николая Рассказова.

ЦСКА обыграл «Крылья Советов » (1:0) в 13-м туре Мир РПЛ .

На 55-й минуте хавбек армейцев Кирилл Глебов по ходу атаки упустил мяч за лицевую, попытался его достать и запрыгнул на спину защитнику «Крыльев» Николаю Рассказову. Защитник скинул Кирилла.

После этого у них началась стычка : Глебов вскочил с поля, Рассказов схватил его за шею и повалил.

«Глебов очень молодой. Он переживает опыт. Такие вещи, как стычка с Рассказовым, случаются.

Я эпизод не пересматривал. И дополнительно обсуждать с ним его не буду», – сказал главный тренер ЦСКА .