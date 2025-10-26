Челестини о стычке Глебова и Рассказова: «Кирилл очень молодой, он переживает опыт, такие вещи случаются. Дополнительно обсуждать с ним это не буду»
Фабио Челестини высказался о стычке Кирилла Глебова и Николая Рассказова.
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0) в 13-м туре Мир РПЛ.
На 55-й минуте хавбек армейцев Кирилл Глебов по ходу атаки упустил мяч за лицевую, попытался его достать и запрыгнул на спину защитнику «Крыльев» Николаю Рассказову. Защитник скинул Кирилла.
После этого у них началась стычка: Глебов вскочил с поля, Рассказов схватил его за шею и повалил.
«Глебов очень молодой. Он переживает опыт. Такие вещи, как стычка с Рассказовым, случаются.
Я эпизод не пересматривал. И дополнительно обсуждать с ним его не буду», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
