«Торпедо» впервые победило в Первой лиге после возвращения Кононова – 3:2 с «Чайкой». Команда идет на 17-м месте в Первой лиге
«Торпедо» обыграло «Чайку» в 16-м туре Pari Первой лиги (3:2).
В составе московского клуба отличились Алексей Каштанов и дважды Александр Юшин, у гостей забили Станислав Библик и Абдулло Джебов.
Это первая победа «Торпедо» в Первой лиге после возвращения Олега Кононова 15 октября. До этого команда обыграла «Велес» в Пути регионов Fonbet Кубка России (3:0) и сыграла вничью с «Шинником» в лиге (0:0).
После 16 туров Первой лиги клуб идет 17-м в таблице. В следующем матче «Торпедо» 29 октября примет «Кубань Холдинг» в 6-м раунде Кубка России.
