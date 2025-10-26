Моуринью не проигрывает в Португалии после возвращения в «Бенфику»: 4 победы и 2 ничьих. В ЛЧ – два поражения
Жозе Моуринью ни разу не проиграл в Португалии с «Бенфикой».
Клуб из Лиссабона разгромил «Аруку» (5:0) в матче 9-го тура.
Таким образом, «Бенфика» ни разу не проиграла в чемпионате Португалии с 20 сентября – тогда клуб провел первый матч после возвращения Жозе Моуринью (3:0 с АВС). В 2000 году он уже тренировал «орлов». В лиге у «Бенфики» три победы и две ничьих при новом тренере. Также клуб обыграл «Шавеш» в Кубке страны.
Отметим, что «Бенфика» при Моуринью проиграла оба матча в Лиге чемпионов – 0:3 с «Ньюкаслом» и 0:1 с «Челси».
29 октября «орлы» встретятся с «Тонделой» в рамках 1/4 финала Кубка лиги.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6617 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости