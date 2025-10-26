Моуринью не проигрывает в Португалии после возвращения в «Бенфику»: 4 победы и 2 ничьих. В ЛЧ – два поражения

Жозе Моуринью ни разу не проиграл в Португалии с «Бенфикой».

Клуб из Лиссабона разгромил «Аруку» (5:0) в матче 9-го тура.

Таким образом, «Бенфика » ни разу не проиграла в чемпионате Португалии с 20 сентября – тогда клуб провел первый матч после возвращения Жозе Моуринью (3:0 с АВС). В 2000 году он уже тренировал «орлов». В лиге у «Бенфики» три победы и две ничьих при новом тренере. Также клуб обыграл «Шавеш» в Кубке страны.

Отметим, что «Бенфика» при Моуринью проиграла оба матча в Лиге чемпионов – 0:3 с «Ньюкаслом» и 0:1 с «Челси».

29 октября «орлы» встретятся с «Тонделой» в рамках 1/4 финала Кубка лиги.