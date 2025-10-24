Лещук о критике Мэддисона: «Не знаю, кто это. Madison Square Garden знаю. Человек, не обладая никакой экспертностью, позволяет себе критиковать других»
Игорь Лещук прокомментировал критику со стороны блогера Мэддисона.
«Не знаю, кто это. Вот Madison Square Garden (спортивная арена в Нью-Йорке – Спортс’‘) знаю.
Поверьте, кто меня только не критикует. Человек, не обладая никакой экспертностью, позволяет себе критиковать других.
Не хочу оскорблять его в ответ, так что мягко скажу, что это неправильно», – сказал вратарь «Динамо» Игорь Лещук.
Мэддисон дал советы Карпину по составу «Динамо»: «Убери дружков. Тогда появится игра»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
