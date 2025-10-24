  • Спортс
  • Солари об эмоциональности Станковича: «Он показывает себе таким, какой он есть. Не хочу нападать на судей, но они тоже не особо помогают. Поэтому тренер себя так ведет»
Солари об эмоциональности Станковича: «Он показывает себе таким, какой он есть. Не хочу нападать на судей, но они тоже не особо помогают. Поэтому тренер себя так ведет»

Пабло Солари высказался об эмоциональности Деяна Станковича.

– Эмоции Станковича не вредят команде?

– Нет-нет. Он показывает себе таким, какой он есть. Не хочу нападать на судей, но они тоже не особо помогают. Мне кажется, именно поэтому тренер себя так ведет. Да, Станкович эмоциональный, и мы это знаем, – сказал хавбек «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
