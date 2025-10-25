Гендиректор «Динамо» о Кубке России без легионеров: «Надо разделить заявку – она одна на два турнира. И это отразится на трансферной политике клубов»
Гендиректор «Динамо» оценил идею проведения Фонбет Кубка России без легионеров.
— Решение находится в сфере компетенции регуляторов. Для того чтобы это реализовать, надо как-то разделить заявку, потому что она одна на два турнира [РПЛ и Кубок]. На мой взгляд, это достаточно большая работа.
— То есть это не вопрос одного года?
— Нет, можно все сделать быстро, но это потребует определенных усилий. И это, конечно же, отразится на трансферной политике клубов, – сказал Павел Пивоваров.
