Гендиректор «Динамо» о Кубке России без легионеров: «Надо разделить заявку – она одна на два турнира. И это отразится на трансферной политике клубов»

Гендиректор «Динамо» оценил идею проведения Фонбет Кубка России без легионеров.

— Решение находится в сфере компетенции регуляторов. Для того чтобы это реализовать, надо как-то разделить заявку, потому что она одна на два турнира [РПЛ и Кубок ]. На мой взгляд, это достаточно большая работа.

— То есть это не вопрос одного года?

— Нет, можно все сделать быстро, но это потребует определенных усилий. И это, конечно же, отразится на трансферной политике клубов, – сказал Павел Пивоваров .