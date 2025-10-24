Солари о частой смене состава и схем в «Спартаке»: «Понимаем идею тренера и знаем, что можем стать намного сильнее. Игроки тоже должны быть самокритичными»

Пабло Солари высказался о частой смене состава и схем в «Спартаке».

— Многие не понимают частой смены состава и схем. Вам это мешает?

— Мы уже говорили о критике, которая, очевидно, всегда будет. Мы верим, что можем стать намного лучше, потому что знаем качество игроков и тренерского штаба, которые у нас есть. Знаем, что можем стать намного сильнее. Не знаю, что еще тут сказать.

Мы понимаем идею тренера [Cтанковича]. Но игроки тоже должны быть самокритичными и знать, что надо улучшить. Потому что «Спартак» заслуживает быть на вершине. Это большой клуб, который заслуживает быть на верхних позициях.

Я не тот, кто будет отвечать на подобные вопросы. Скажу только, что мы можем стать лучше и находимся не на том месте, где хотим и должны быть, — сказал полузащитник «Спартака ».

После 12 туров красно-белые занимают в таблице РПЛ 6-ю позицию.