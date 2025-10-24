  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Солари о частой смене состава и схем в «Спартаке»: «Понимаем идею тренера и знаем, что можем стать намного сильнее. Игроки тоже должны быть самокритичными»
1

Солари о частой смене состава и схем в «Спартаке»: «Понимаем идею тренера и знаем, что можем стать намного сильнее. Игроки тоже должны быть самокритичными»

Пабло Солари высказался о частой смене состава и схем в «Спартаке».

— Многие не понимают частой смены состава и схем. Вам это мешает?

— Мы уже говорили о критике, которая, очевидно, всегда будет. Мы верим, что можем стать намного лучше, потому что знаем качество игроков и тренерского штаба, которые у нас есть. Знаем, что можем стать намного сильнее. Не знаю, что еще тут сказать.

Мы понимаем идею тренера [Cтанковича]. Но игроки тоже должны быть самокритичными и знать, что надо улучшить. Потому что «Спартак» заслуживает быть на вершине. Это большой клуб, который заслуживает быть на верхних позициях. 

Я не тот, кто будет отвечать на подобные вопросы. Скажу только, что мы можем стать лучше и находимся не на том месте, где хотим и должны быть, — сказал полузащитник «Спартака».

После 12 туров красно-белые занимают в таблице РПЛ 6-ю позицию.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoЧемпионат.com
logoтактика
logoпремьер-лига Россия
logoПабло Солари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слишкович о Станковиче: «Эмоции – это его стиль. Он как Гаттузо, все время прыгает на бровке. Его команда не может ждать, чтобы Деян сидел и молчал»
14 октября, 07:30
Колыванов о «Спартаке»: «У Станковича есть характер. Его задача – до зимы дать какой-то результат»
11 октября, 11:58
«Станковичу нужно дать доработать до зимы, но если будет еще 2-3 поражения, терпения не хватит ни у кого». Сенников о «Спартаке»
9 октября, 00:15
Главные новости
«Локомотив» требует взыскать с «Химок» 10 млн рублей, «Оренбург» – 91 млн
11 минут назад
«Спартак» играет за счет качества футболистов, а не за счет тренерской мысли. Вернется Станкович или нет – особой разницы нет». Генич о красно-белых
24 минуты назад
Руслан Нигматуллин: «С уважением отношусь к США и России и могу сказать, что дома всегда лучше. Вернулся с удовольствием – надеюсь, жить станет еще лучше в ближайшее время»
36 минут назад
В футболе много Луисов Гарсий. А какого ждут в «Спартаке»?
48 минут назадТесты и игры
Запустилось приложение футбольной статистики ГОЛ!
сегодня, 07:30
Солари об адаптации в России: «Самым сложным было привыкнуть к играм в мороз. Начал изучать английский. Может, со временем приступлю и к русскому»
сегодня, 06:57
«Артета не обязан что-то выиграть, но, чтобы его простили, «Арсеналу» нужно чертовское невезение и оставаться конкурентоспособным до конца». Мерфи об АПЛ и ЛЧ
сегодня, 06:23
Победы «Краснодара» и «Локо», золото Мельниковой на ЧМ, 5:0 в дерби «Спартака» и «Динамо», новый контракт Месси и другие новости
сегодня, 06:10
Чемпионат Италии. «Милан» против «Пизы», «Интер» сыграет с «Наполи» в субботу
сегодня, 05:13
Генсек РФС: «РПЛ молодеет. В Европе есть только три чемпионата, где молодежь играет больше»
сегодня, 04:55
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Вердер» против «Униона», «Боруссия» Менхенгладбах примет «Баварию» в субботу, «Дортмунд» сыграет с «Кельном»
13 минут назад
Чемпионат Англии. «Лидс» против «Вест Хэма», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в субботу, «Сити» и «Арсенал» – в воскресенье
26 минут назад
Лига конференций. «Риека» и «Спарта» доиграют матч, прерванный из-за ливня
43 минуты назад
Канчельскис о том, почему Батракова не будет в АПЛ: «Проблема не в габаритах, а в политической ситуации. Переход в Европу рано или поздно случится. Ему станет скучно в РПЛ через пару лет»
сегодня, 07:40
Павлюченко об ужесточении лимита: «Я бы начал с помощи ДЮСШ. Создадим там хорошие условия – вырастим отличное поколение. Не хуже, чем в Европе»
сегодня, 07:25
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси против «Нэшвилла»
сегодня, 07:10
Губернатор Федорищев о возможном увольнении Адиева из «Крыльев»: «Это не так»
сегодня, 06:40
«Милан» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 05:55
Адвокат о наказании для судьи Захарова, ударившего пешехода: «Либо штраф, либо условный срок, скорее всего»
сегодня, 05:45
Бабаев о Торопе: «Словосочетание «преемник Акинфеева» — это черная метка. Верим в Славу, без ошибок не бывает футбола»
сегодня, 05:27