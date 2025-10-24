Солари о борще на базе «Спартака»: «Очень насыщенный вкус. Я не фанат супов, но этот был хорошим»
Пабло Солари оценил вкус борща на базе «Спартака».
– Знаменитый тарасовский борщ успел попробовать?
– Конечно! Очень насыщенный вкус. Если честно, я не фанат супов, но борщ был хорошим.
Я еще до приезда сюда слышал, что есть такое традиционное блюдо, однако не понимал, что это.
Пока я попробовал не так уж и много национальных блюд, – сказал полузащитник «Спартака» Пабло Солари.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
