Солари о борще на базе «Спартака»: «Очень насыщенный вкус. Я не фанат супов, но этот был хорошим»

Пабло Солари оценил вкус борща на базе «Спартака».

– Знаменитый тарасовский борщ успел попробовать?

– Конечно! Очень насыщенный вкус. Если честно, я не фанат супов, но борщ был хорошим.

Я еще до приезда сюда слышал, что есть такое традиционное блюдо, однако не понимал, что это.

Пока я попробовал не так уж и много национальных блюд, – сказал полузащитник «Спартака » Пабло Солари .