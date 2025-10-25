«Боруссия» Дортмунд – «Кельн». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Боруссия» Дортмунд примет «Кельн» в 8-м туре Бундеслиги.
Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.
Бундеслига Германия. 8 тур
25 октября 16:30, Сигнал Идуна Парк
Не начался
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?4067 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
