Солари об адаптации в России: «Самым сложным было привыкнуть к играм в мороз. Начал изучать английский. Может, со временем приступлю и к русскому»
Пабло Солари рассказал о проблемах адаптации в России.
— К чему ты дольше всего привыкал в России?
— Думаю, к языку. С английским у меня не очень хорошо. Также отмечу климат. Я приехал в Россию в конце января, и было очень холодно – ничего общего с холодом в Аргентине. Мне надо было привыкнуть к играм в мороз – руки и ноги замерзали. Это было самым сложным.
— Русский начал учить?
— Нет, но я начал изучать английский — это может пригодиться в будущем. Пока сосредоточен на одном языке. Может, со временем приступлю и к изучению русского.
— Были забавные истории, связанные с незнанием языка?
— Незнание языка доставляет достаточно сложностей, но я удивлен, что многие знают испанский, — сказал аргентинский полузащитник «Спартака».
