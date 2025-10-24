Солари об адаптации в России: «Самым сложным было привыкнуть к играм в мороз. Начал изучать английский. Может, со временем приступлю и к русскому»

Пабло Солари рассказал о проблемах адаптации в России.

— К чему ты дольше всего привыкал в России?

— Думаю, к языку. С английским у меня не очень хорошо. Также отмечу климат. Я приехал в Россию в конце января, и было очень холодно – ничего общего с холодом в Аргентине. Мне надо было привыкнуть к играм в мороз – руки и ноги замерзали. Это было самым сложным.

— Русский начал учить?

— Нет, но я начал изучать английский — это может пригодиться в будущем. Пока сосредоточен на одном языке. Может, со временем приступлю и к изучению русского.

— Были забавные истории, связанные с незнанием языка?

— Незнание языка доставляет достаточно сложностей, но я удивлен, что многие знают испанский, — сказал аргентинский полузащитник «Спартака ».