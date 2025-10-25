Фомин о 8-м месте «Динамо»: «Идет притирка тренера к команде, команды – к тренеру. Скоро ситуация наладится, уверен»

Даниил Фомин объяснил 8-е место «Динамо» в РПЛ после 12 туров.

— С чем связываете плохие результаты «Динамо» по итогам первых 12 туров чемпионата?

— Наверное, все равно еще идет какая-то притирка тренера к команде, команды – к тренеру. Конечно, хотелось бы, чтобы это происходило быстрее и результат был лучше. Но пока все складывается так, как есть. Тем не менее уверен, что скоро ситуация наладится и все будет хорошо.

— В связи с совмещением Карпиным работы в «Динамо» и сборной во время пауз на игры национальной команды сказывается его отсутствие в клубе?

— Мне кажется, никак не сказывается.

— Понятно, что вы уже не один год работали с Карпиным в сборной, но внутри «Динамо» команда еще привыкает к его требованиям?

— Тут дело не только в требованиях главного тренера. Есть много факторов, влияющих на результат. Каждому из нас надо поправить командную игру и двигаться вперед, – сказал капитан «Динамо ».