25

Амориму все равно, что говорит Слот: «Мне не нужно, чтобы кто-то оценивал мою команду». Тренер «Ливерпуля» сказал, что «МЮ» играет низким блоком с длинными передачами

Рубен Аморим не придает значения высказываниям Арне Слота.

Неделю назад тренер «Ливерпуля» после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в АПЛ сказал, что манкунианцы играют низким блоком с длинными передачами.

«Мне все равно, что говорит Слот, что говорят люди о нашей команде. Я могу посмотреть матч и сказать, что мы можем играть лучше и нам нужно играть лучше в будущем, но иногда нужно адаптироваться к игре. Поэтому мне не нужно, чтобы кто-то оценивал мою команду.

Я могу оценить свою команду, и мне совершенно ясно, что мы должны лучше играть с мячом, и мы постараемся сделать это в этом [предстоящем] матче», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «МЮ» примет в 9-м туре «Брайтон».

