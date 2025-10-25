Ловчев о Глебове: «Быстро двигается, мыслит, обрабатывает мяч. Посмотрим, как будет играть на третий год»

Евгений Ловчев оценил прогресс вингера ЦСКА Кирилла Глебова.

В 10 матчах сезона РПЛ 19-летний игрок забил 4 гола.

«Прогрессирует он потому, что ему стали доверять. Мальчишка интересный. У него есть, чего нет у многих футболистов. Скорость во всем. Он быстро двигается, быстро мыслит, быстро обрабатывает мяч.

Однако сейчас ему начали раздавать эпитеты, мол, выдающийся футболист и прочее… Ребята, в футболе есть закон. Первый год у тебя все получается, второй год – провальный, а на третий год ты начинаешь играть так, как будешь играть всю жизнь. Так что посмотрим», — сказал бывший защитник «Спартака» и сборной СССР.