У «Ювентуса» 7 матчей без побед – 2 поражения и 5 ничьих. Дальше – «Лацио»

«Ювентус» не выигрывает на протяжении семи матчей.

Сегодня туринцы в гостях проиграли «Реалу » (0:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В воскресенье команда Игора Тудора уступила «Комо» (0:2), ранее была серия из пяти ничьих в чемпионате Италии и ЛЧ.

В последний раз клуб из Турина побеждал 13 сентября – «Интер» (4:3) в Серии А.

26 октября «Ювентус » в гостях сыграет с «Лацио » в 8-м туре чемпионата Италии.