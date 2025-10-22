У «Ювентуса» 7 матчей без побед – 2 поражения и 5 ничьих. Дальше – «Лацио»
«Ювентус» не выигрывает на протяжении семи матчей.
Сегодня туринцы в гостях проиграли «Реалу» (0:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
В воскресенье команда Игора Тудора уступила «Комо» (0:2), ранее была серия из пяти ничьих в чемпионате Италии и ЛЧ.
В последний раз клуб из Турина побеждал 13 сентября – «Интер» (4:3) в Серии А.
26 октября «Ювентус» в гостях сыграет с «Лацио» в 8-м туре чемпионата Италии.
