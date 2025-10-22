«Реал» 13 раз пробил по воротам «Юве» в 1-м тайме. У туринцев 3 удара

«Реал» в 4 раза чаще «Ювентуса» бил по воротам в 1-м тайме.

Команды играют на «Сантьяго Бернабеу» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0, перерыв). В первом тайме «Реал » пробил по воротам соперника 13 раз, 4 удара пришлись в створ. У «Ювентуса » 3 удара по воротам мадридцев, дважды туринцы пробили в створ. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.