Паулета о Витинье: «Феномен. Он на высочайшем уровне, как Педри, они напоминают мне Иньесту. Наблюдать за такими игроками – огромное удовольствие»
Педру Паулета высоко оценил уровень Витиньи.
«Наблюдать за игроками такого уровня – огромное удовольствие. Он лучший полузащитник мира? Он на высочайшем уровне, как Педри из «Барсы». Они напоминают мне Иньесту.
Витинья не теряет мяч, он всегда занимает правильную позицию. Он знает, как делать с мячом все. Он не допускает ошибок и неточных передач. Он пользуется доверием своего клуба. Он феномен», – сказал бывший нападающий «ПСЖ» и сборной Португалии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
