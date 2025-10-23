Паулета о Витинье: «Феномен. Он на высочайшем уровне, как Педри, они напоминают мне Иньесту. Наблюдать за такими игроками – огромное удовольствие»

Педру Паулета высоко оценил уровень Витиньи.

«Наблюдать за игроками такого уровня – огромное удовольствие. Он лучший полузащитник мира? Он на высочайшем уровне, как Педри из «Барсы». Они напоминают мне Иньесту .

Витинья не теряет мяч, он всегда занимает правильную позицию. Он знает, как делать с мячом все. Он не допускает ошибок и неточных передач. Он пользуется доверием своего клуба. Он феномен», – сказал бывший нападающий «ПСЖ » и сборной Португалии.